



Жителя Лода задержали по подозрению в нападении на 80-летнего мужчину

Полиция арестовала 30-летнего жителя Лода по подозрению в нападении на 80-летнего мужчину в городе. По версии следствия, между мужчинами, которые управляли своими автомобилями, произошла дорожная ссора в четверг вечером. Нападавший скрылся с места происшествия, а пострадавший был доставлен в больницу Шамир (Асаф Арофе) в Беэр-Яакове с легкими травмами, синяками и окровавленным лицом.



Подозреваемый был был найден и заключен под стражу в пятницу утром. Суд в Петах-Тикве рассмотрит сегодня ходатайство полиции о продлении его содержания под стражей в интересах следствия.

