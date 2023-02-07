



Жителя Лода приговорили к 16 годам за изнасилование 13-летней

Судьи в Лоде приговорили 25-летнего мужчину, который тайно проник в дом 13-летней девочки и изнасиловал ее, к 16 годам лишения свободы.



Инцидент произошел около года назад. А. выдавал себя за другого человека и связался с девочкой через WhatsApp, получив таким образом адрес ее проживания. Он пришел в дом ее семьи, ворвался в дом, когда родителей не было дома, и жестоко изнасиловал ее.



"Он ворвался в дом, когда я была одна, - рассказывает девушка, - я кричала о помощи, но это не помогло. Он угрожал, что причинит мне боль, если я расскажу, что он со мной сделал".



А. убежал из квартиры, оставив девушку в синяках и кровоточащей от боли крови. После содеянного девочка поделилась с родителями тем, что с ней произошло. Полиция задержала А., и прокуратура Центрального района подала обвинительное заключение против него в районный суд Центр-Лод за изнасилование, развратные действия, угрозы и проникновение в жилую квартиру.



Судьи приняли во внимание тот факт, что А. признался в содеянном, избавив девушку от дачи показаний в суде, и приговорили его к 16 годам лишения свободы. Он выплатит девушке компенсацию в размере 100 тысяч шекелей.







