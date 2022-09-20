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Жителя Кфар-Кары подозревают в избиении жены и насилии над детьми
20.09.2022 19:12 Евгения Маркова

Жителя Кфар-Кары подозревают в избиении жены и насилии над детьми

Полиция арестовала жителя Кфар-Кары по подозрению в жестоком обращении с членами его семьи, удержании их против воли, угрозах и избиении жены и их детей в течение длительного периода времени.

Полиция начала расследование после получения жалоб на 30-летнего мужчину, который неоднократно избивал свою жену и детей. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый ежедневно нападал жену и даже угрожал ей, что убьет ее детей, если она обратится в полицию.

Он также несколько раз запирал ее в доме вместе с сыном и, как утверждается, несколько раз избивал детей и издевался над ними физически и морально, причем все они были несовершеннолетними.

В понедельник следствие было завершено и прокуроры представили свои выводы для рассмотрения в суде.
 

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