



Жителя Кфар-Кары подозревают в избиении жены и насилии над детьми

Полиция арестовала жителя Кфар-Кары по подозрению в жестоком обращении с членами его семьи, удержании их против воли, угрозах и избиении жены и их детей в течение длительного периода времени.



Полиция начала расследование после получения жалоб на 30-летнего мужчину, который неоднократно избивал свою жену и детей. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый ежедневно нападал жену и даже угрожал ей, что убьет ее детей, если она обратится в полицию.



Он также несколько раз запирал ее в доме вместе с сыном и, как утверждается, несколько раз избивал детей и издевался над ними физически и морально, причем все они были несовершеннолетними.



В понедельник следствие было завершено и прокуроры представили свои выводы для рассмотрения в суде.

