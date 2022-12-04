



Жителя Холона не признали виновным в убийстве

Окружной суд Тель-Авива сегодня 4 декабря, признал Уриэля Зойта виновным в причинении смерти Юрия Подовни в промышленной зоне Холона в 2019 году.



В то же время не признан виновным в убийстве и покушении на убийство. Юрий был застрелен после того, как между ними возникла ссора из-за парковки. Окружной суд постановил, что Зойт виновен в непредумышленном убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах владения оружием. Причиной снятия обвинения в убийстве стало то, что стрельба была произведена во время драки и движения и "не входила в намерения обвиняемого".