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Жителя Холона не признали виновным в убийстве
04.12.2022 11:13 Аркадий Бочаровский

Жителя Холона не признали виновным в убийстве

Окружной суд Тель-Авива сегодня 4 декабря,  признал Уриэля Зойта виновным в причинении смерти Юрия Подовни в промышленной зоне Холона в 2019 году.

В то же время не признан виновным в убийстве и покушении на убийство. Юрий был застрелен после того, как между ними возникла ссора из-за парковки. Окружной суд постановил, что Зойт виновен  в непредумышленном убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах владения оружием. Причиной снятия обвинения в убийстве стало то, что стрельба была произведена во время драки и движения  и "не входила в намерения обвиняемого".

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