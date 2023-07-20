



Жителя Хайфы застрелили спустя несколько месяцев после его дочери

Утром, 20 июля, неизвестные застрелили 64-летнего мужчину в Хайфе.



По версии следствия, убийство, судя по всему, связано с разборками между двумя преступными кланами, которые два месяца назад застрелили дочь погибшего.



Раненый утром мужчина был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр Рамбам. Врачи позже были вынуждены констатировать его смерть.



Информация об арестах не поступала. Дочь погибшего, 24-летняя Абу Хаита Ханан, была застрелена в мае, когда сидела в машине. После этого, семья покинула город, уехав к родственникам в Нацерет.