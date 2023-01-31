



Жителя Гавайев засосало в ливневую канализацию и протащило 700 метров по трубам

На гавайском острове Мауи пожарного засосало в ливневую канализацию мощным паводковым потоком. Его протащило по канализационным трубам на сотни метров до выхода в океан.



Мужчину, имя которого не называется, в пятницу засосало в ливневую канализацию шириной более метра в городе Кихеи на гавайском острове Мауи, когда он пытался очистить ее от мусора. Поток протащил его по канализационным трубам более 700 метров до того места, где канализация сливается в океан.



Махина Мартин, начальник отдела коммуникаций и по связям с общественностью округа Мауи, сообщила, что пожарные команды и персонал службы экстренной помощи смогли быстро добраться до этого места, найти пожарного и вытащить его из стока.



Мужчина был извлечен из трубы без сознания, однако спасателям удалось его реанимировать и доставить в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Пожарный остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.



Паводковые воды могут быть невероятно опасными. Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило на своей странице об опасности наводнений, что требуется всего 15 сантиметров глубины потока воды, чтобы сбить человека с ног.



Внезапные наводнения являются основной причиной смертности, связанной с погодой, в США, ежегодно унося жизни в среднем почти 90 человек. Только в 2021 году в результате наводнений по всей стране погибло 146 человек.



В последние дни Мауи столкнулся с сильными наводнениями из-за проливных дождей — в некоторых частях острова выпало больше 33 см осадков.