Жителя Берлина заставили снять флаг Израиля с балкона: видео

Жителя Берлина заставили снять с балкона израильский флаг, чтобы "не провоцировать" пропалестинских демонстрантов.



Об очередном вопиющем случае антисемитизма в Германии сообщает немецкая газета Bild.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Местный житель установил израильский флаг на этой неделе на собственном балконе. В это время пропалестинские протестующие устраивали беспорядки на улицах города.



Увидев флаг Израиля, они попытались прорваться в квартиру жителя. В итоге, прибыла полиция и попросила его убрать флаг "из соображений безопасности".



A Berlin resident hung an Israeli flag on his balcony right during a pro-Palestinian demonstration



The crowd booed him and some even tried to break into his apartment.



The police asked him to remove the flag for security reasons - so as not to provoke the demonstrators. pic.twitter.com/PDFFZQQgnZ