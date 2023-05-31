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Жительницу Иерусалима заподозрили в жестоком обращении с сыном-инвалидом
31.05.2023 21:16 Алина Груднева

Жительницу Иерусалима заподозрили в жестоком обращении с сыном-инвалидом

Полиция арестовала 40-летнюю жительницу Иерусалима по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетним сыном-инвалидом.

По версии следствия, женщина совершала в отношении недееспособного мальчика действия, опасные для его жизни.

Уточняется, что во время его госпитализации она отключила ему зонд для кормления и этим не ограничивалась.

Окружной суд Иерусалима распорядился о ее освобождении на ограничительных условиях. Полиция намерена подать апелляцию на это решение.
 

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