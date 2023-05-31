



Жительницу Иерусалима заподозрили в жестоком обращении с сыном-инвалидом

Полиция арестовала 40-летнюю жительницу Иерусалима по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетним сыном-инвалидом.



По версии следствия, женщина совершала в отношении недееспособного мальчика действия, опасные для его жизни.



Уточняется, что во время его госпитализации она отключила ему зонд для кормления и этим не ограничивалась.



Окружной суд Иерусалима распорядился о ее освобождении на ограничительных условиях. Полиция намерена подать апелляцию на это решение.

