



Жители возмущены: Бен-Гвир приехал в Басмат-Табун после убийства семьи бедуинов

Вечером в среду, 27 августа, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прибыл в поселение Басмат-Табун на юге Галилеи, где пятеро членов семьи Далаика стали жертвами страшного убийства. Этот ужасный инцидент вызвал не только горе, но и гнев среди местных жителей.



Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, прибыл на место происшествия, но его появление сопровождалось криками и проклятиями со стороны местных жителей. Они требовали, чтобы он немедленно покинул место преступления и обвинил премьер-министра Нетаниягу в неисполнении обещаний.



“Он сидел с нами в шатре во время выборов, и говорил о безопасности, разбрасывал обещания и что он сделал?” – возмущены местные.



Семья Далаика потрясена жестоким убийством. Жители поселения Басмат-Табун вынуждены жить в страхе и надеются на то, что будут предприняты меры, которые помогут им вернуть чувство безопасности.