



Жители кибуца Мейрав пишут письмо на арабском в Джилабун: прекратите обстрелы

Жители кибуца Мейрав, расположенного в регионе Гильбоа, которые в последние месяцы страдают от постоянных обстрелов своих домов, направили письмо на арабском языке жителям палестинской деревни Джилабун, призывая их предотвратить эти действия, пишет Yedioth Ahronoth.



Кибуц Мейрав был основан в 1982 году на холмах Гильбоа, в нем проживают 140 семей и насчитывается более 1000 жителей.



"После строительства разделительного забора жизнь в Мейраве была мирной и приятной до прошлого Песаха, - сказал председатель кибуца Мейрав Эли Шарир. - Со стороны деревни Джилабун стали раздаваться выстрелы с частотой раз в несколько дней. Это стало чем-то тревожным, угрожающим и мешающим повседневной жизни. В одну из суббот, во время субботней трапезы, мы подверглись обстрелу. Дети лежали на полу, царили смятение и паника, и все это произошло в пятницу вечером". Шарир сказал, что кибуц неоднократно подвергался обстрелам в разное время суток, что создает напряженную атмосферу.



Кибуц Мейрав в значительной степени зависит от сельского хозяйства, в основном выращивая финики и манго. В нем работают от 15 до 70 палестинских рабочих, все они жители деревень в районе Дженина, получившие разрешение на работу в Израиле от органов безопасности.



"Члены кибуца оказывают давление и утверждают, что неприемлемо, когда нас обстреливают вечером, а потом утром мы даем [средства к существованию] соседям террористов, которые в нас стреляют. Были также требования немедленно прекратить принимать на работу палестинцев", - сказал Шарир.



Он добавил, что жители не теряют надежды на сосуществование. "Мы знаем их очень хорошо в течение многих лет, и в прошлом были периоды, когда мы приезжали к ним на семейные мероприятия, пока это не стало опасным, и мы делали все, чтобы создать добрососедские отношения. Тогда мы приняли решение выступить с этой особой инициативой, написать письмо на арабском языке и распространить его среди жителей Джилабуна через рабочих", - сказал Шарир.



