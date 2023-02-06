



Жители Каира ощутили подземные толчки



Подземные толчки от мощного землетрясения магнитудой 7,7 балла, которое произошло в Турции и Сирии в понедельник, ощущались в Египте. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.



Национальная сейсмическая сеть Египта (ENSN) сообщила, что землетрясение, которое произошло на глубине 18,30 км недалеко от турецкого города Газиантеп, примерно в 40 км от сирийской границы в 3:17 утра по каирскому времени.



По данным Associated Press, жители Египта вплоть до Каира — в 963 километрах к югу от Газиантеп — почувствовали землетрясение.



В целом в Египте было зарегистрировано больше семи повторных толчков землетрясения, сообщил председатель Национального исследовательского института астрономии и геофизики Гад Эль-Кади в комментарии государственному информационному агентству MENA.



Эль-Кади отметил, что местность, где в понедельник в Турции произошло землетрясение, является районом пересечения ряда активных геологических разломов. В частности эпицентр землетрясения находится недалеко от пересечения Восточно-Анатолийского разлома с зоной разлома Мертвого моря.

Последнее крупное землетрясение произошло в Египте в 1992 году магнитудой 5,8, в результате которого в Большом Каире погиб 541 человек и более 6500 получили ранения.

