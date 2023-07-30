



Жители Газы провели митинг против ХАМАС

Тысячи людей вышли на улицы Газы, чтобы привлечь внимание к хроническим перебоям в подаче электроэнергии и тяжелым условиям жизни, что является редкой публичной демонстрацией недовольства против ХАМАС.



Сотни людей присоединились к маршам в городе Газа, южном городе Хан-Юнис и других местах, скандируя “позор” и сжигая в одном месте флаги ХАМАС.

Демонстрации организованы массовым онлайн-движением под названием Alvirus Alsakher.



“Где электричество и где газ? — кричали толпы в Хан-Юнисе. - К стыду. К стыду."



Толпа также критиковала ХАМАС за вычет примерно 15 долларов из ежемесячных пособий в размере 100 долларов, которые беднейшие семьи Газы получают от богатого государства Персидского залива Катара.



Полиция в конце концов разогнала митинг, уничтожив мобильные телефоны людей, снимавших в Хан-Юнисе, и арестовывав нескольких человек, по словам свидетелей.

