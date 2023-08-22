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Жители Бат-Яма грабили квартиры, притворяясь полицейскими
22.08.2023 16:20 Алина Груднева

Жители Бат-Яма грабили квартиры, притворяясь полицейскими

Трое жителей Бат-Яма совершили ограбления с применением насилия в Холоне, выдавая себя за полицейских.

Во вторник, 22 августа, они были арестованы.

Подозреваемыми оказались двое мужчин и одна женщина. По версии следствия, они проникали в квартиры потерпевших, притворяясь правоохранителями, после чего забирали деньги и драгоценности.

Во время грабежа подозреваемые угрожали потерпевшим оружием. Теперь они предстанут перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

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