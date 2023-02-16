



Жителей Волгограда разбудил гул самолетов и вой сирен

Ночью 16 февраля в некоторых районах Волгограда были слышны гул моторов в небе и сирены, сообщают очевидцы в соцсетях.



Например, жительница поселка ГЭС Тракторозаводского района Волгограда Елена в 2 часа ночи проснулась от воя сирены и гула, ее напугали громкие звуки. Также шум взволновал и некоторых жителей Дзержинского района. В центре, Ворошиловском и Кировском районах было тихо.



В региональном управлении МЧС отметили, что в данное время в Волгограде не было зафиксировано никаких происшествий. Возможно, это связано с переправкой специализированной техники для СВО.



Подобный гул можно периодически услышать даже днем.