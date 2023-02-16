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Жителей Волгограда разбудил гул самолетов и вой сирен
16.02.2023 09:51 Аркадий Бочаровский

Жителей Волгограда разбудил гул самолетов и вой сирен

Ночью 16 февраля в некоторых районах Волгограда были слышны гул моторов в небе и сирены, сообщают очевидцы в соцсетях.

Например, жительница поселка ГЭС Тракторозаводского района Волгограда Елена в 2 часа ночи проснулась от воя сирены и гула, ее напугали громкие звуки. Также шум взволновал и некоторых жителей Дзержинского района. В центре, Ворошиловском и Кировском районах было тихо.

В региональном управлении МЧС отметили, что в данное время в Волгограде не было зафиксировано никаких происшествий. Возможно, это связано с переправкой специализированной техники для СВО.

Подобный гул можно периодически услышать даже днем.

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