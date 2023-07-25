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Жителей Рамле задержали по подозрению в нападении на полицейских
25.07.2023 16:42 Алина Груднева

Жителей Рамле задержали по подозрению в нападении на полицейских

Восемь жителей Рамле задержаны по подозрению в нападении на полицейских и нанесении ущерба патрульной машине.

По данным портала Ynet, это случилось 25 июля.

Полицейские подверглись нападению, когда въехали в один из кварталов. В них бросали камни и другие предметы.

Восемь местных жителей были задержаны и отправлены на допрос. До вечера они предстанут перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

 

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