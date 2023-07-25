



Жителей Рамле задержали по подозрению в нападении на полицейских

Восемь жителей Рамле задержаны по подозрению в нападении на полицейских и нанесении ущерба патрульной машине.



По данным портала Ynet, это случилось 25 июля.



Полицейские подверглись нападению, когда въехали в один из кварталов. В них бросали камни и другие предметы.



Восемь местных жителей были задержаны и отправлены на допрос. До вечера они предстанут перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.



