



В Бейтар-Илит предотвратили теракт

В четверг вечером в городе Бейтар-Илит было объявлено о проникновении террористов. Командование тыла ЦАХАЛа приказало жителям этого района оставаться дома и ждать дальнейших указаний, и все движение в этом районе было немедленно остановлено до дальнейшего уведомления.



Тревога была объявлена после того, как в автобусе в Бейтар-Илите была обнаружена подозрительная сумка, сообщает KAN News. Сумка, из которой шел дым, был уничтожен сапёрами.



Предупреждение было активировано, чтобы исключить вторжение подозреваемого, который поместил сумку в автобус, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

