



Жителей Ашкелона, распотрошивших контейнеры, накажет Управление природы и парков

Неожиданное продолжение истории с выброшенными на берег товарами в Ашкелоне. Жителей, распотрошивших контейнеры, которые упали с иностранного судна, накажет не полиция, а Управление природы и парков.



Вечером 27 декабря в порту Ашдода с иностранного судна из-за шторма упали девять контейнеров, к берегу прибило шесть из них.



Жители Ашкелона и окрестностей всю ночь доставали из воды товары народного потребления, некоторым удалось вывезти даже холодильники. Утверждают, что береговая охрана не дала приплыть к берегу контейнеру с мобильными телефонами.



Многие приехали на берег на личном транспорте, и теперь их ждет штраф. Инспекторы Управления природы и парков сфотографировали номера машин, которые вторглись в охранную зону вдоль моря. Пляж в этом месте является заповедником.



Машины сбивали морских черепах и разрушали берег. Поэтому каждому нарушителю выпишут штраф 1000 шекелей, общая сумма штрафов составит 15 миллионов.



Квитанции, как обещает Управление природы и парков, нарушители получат на дом в течение следующих 3-9 месяцев.