



Житель Тель-Авива зарезал и сжег мужчину в Иорданской долине

Полиция раскрыла убийство мужчины в прошлом месяцев в Иорданской долине.



Обвинение предъявлено Омеру Альперону. Альперон, 25-летний житель Тель-Авива, обвиняется в убийстве Яира Хадада, 51-летнего жителя Реховота, совершенном в Иорданской долине около месяца назад. На прошлой неделе Альперону было предъявлено обвинение, согласно которому обвиняемый зарезал погибшего и поджег его тело на финиковой плантации с целью уничтожения улик.



Согласно обвинительному заключению, они встретились 9 июля в районе города Тверия по неизвестным причинам и без предварительного знакомства. На следующий день обвиняемый забрал погибшего на своем автомобиле, и они поехали на юг по шоссе №90. Затем обвиняемый повернул на восток по шоссе №57 в сторону Гешер Адам и через некоторое время остановил свой автомобиль. После этого по неизвестной причине, обвиняемый решил убить Хадада. Предполагается, что причиной может быть “криминальный инцидент”.



Обвиняемый в 14:00 нанес покойному удары острым предметом в руку, плечо и в пять различных мест на лице. Согласно обвинительному заключению, "впоследствии обвиняемый причинил смерть Хададу способом, который точно не известен".



Затем он оставил тело погибшего на месте и уехал на своем автомобиле. Через семь с половиной часов обвиняемый вернулся в район убийства с канистрой, наполненной бензином, отвез тело погибшего на плантацию фиников и поджег его, чтобы уничтожить доказательства содеянного.



Сообщение об обнаружении обгоревшего тела в долине поступило 12 июля вечером. Тело было найдено палестинцами, и палестинская полиция передала его израильской полиции.



Обвиняемому дополнительно предъявлено обвинение в уничтожении улик.