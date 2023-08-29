



Житель Тель-Авива сломал нос таксисту за предупреждение об опоздании

Прокуратура полиции представила в магистратский суд Тель-Авива обвинительное заключение против 49-летнего жителя города за нападение на 70-летнего таксиста. Об этом сообщает Ynet.



В обвинительном заключении указано, что водитель предупредил подсудимого об опоздании, а тот в ответ стал ругаться и угрожать ему.



После просьбы таксиста, пассажир вышел из машины, оставив дверь открытой. Когда водитель вышел, чтобы закрыть дверь, обвиняемый нанес ему удары кулаками по лицу, голове и груди, сломав в результате нос потерпевшему.