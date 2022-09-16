Новости » Происшествия
Житель Тель-Авива обманул русскоязычных граждан на десятки тысяч шекелей
16.09.2022 10:08 Ольга Белозерова

Житель Тель-Авива обманул русскоязычных граждан на десятки тысяч шекелей

Израильская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в обмане представителей русскоязычного населения.

Арест был проведен в среду, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемый, 31-летний житель Тель-Авива, якобы притворился общественным деятелем, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем забрать десятки тысяч шекелей.

Задержание подозреваемого продлено до воскресенья, 18 сентября.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы