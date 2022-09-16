



Житель Тель-Авива обманул русскоязычных граждан на десятки тысяч шекелей

Израильская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в обмане представителей русскоязычного населения.



Арест был проведен в среду, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.



Согласно предварительному расследованию, подозреваемый, 31-летний житель Тель-Авива, якобы притворился общественным деятелем, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем забрать десятки тысяч шекелей.



Задержание подозреваемого продлено до воскресенья, 18 сентября.



