Житель Тель-Авива обманул русскоязычных граждан на десятки тысяч шекелей
Израильская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в обмане представителей русскоязычного населения.
Арест был проведен в среду, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
Согласно предварительному расследованию, подозреваемый, 31-летний житель Тель-Авива, якобы притворился общественным деятелем, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем забрать десятки тысяч шекелей.
Задержание подозреваемого продлено до воскресенья, 18 сентября.