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Житель Стамбула устроил погром в Burger King из-за поддержки Израиля
08.11.2023 13:13 Алина Груднева

Житель Стамбула устроил погром в Burger King из-за поддержки Израиля

Жителя Стамбула устроил погром в сети быстрого питания Burger King, будучи уверенным, что компания поддерживает Израиль.

Он разбил витрину и начал разбрасывать мебель в зале с криками: "Вы за все заплатите".

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Антисемитский погром был совершен в восточном пригороде Стамбула. Устроивший дебош мужчина был убежден, что этим заведением владеют израильтяне, и недоумевал, почему Burger King продолжает работать в стране.

На место происшествия вызвали полицию. Погромщика арестовали и доставили на допрос.

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