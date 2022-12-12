Житель севера задержан за кражу сумки с тысячами шекелей
Полиция задержала жителя севера Израиля, который подозревается в краже сумки с тысячами шекелей у 63-летнего жителя Кирьят-Моцкина.
Ограбление произошло, когда женщина выходила из отделения банка.
Подозреваемый ехал на скутере, украл у нее сумку и скрылся.
Он находился поблизости, х сотрудники полиции обнаружили деньги в сумке на пути к бегству подозреваемого. Полиция будет просить о продлении его содержания под стражей в мировом суде Кирьята