



Житель Самарии задержан за использование перцового баллончика

Житель самарийского поселения Хар-Браха ехал сегодня днем, в пятницу, 7 апреля, по главной дороге в Хавара, где подвергся нападению со стороны десятков арабов. Он был вынужден вытащить перцовый баллончик для самообороны.



По словам жителя Хар-Брахи после этого офицер полиции и силы ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, решили задержать его, отобрав перцовый баллончик, который использовался для самообороны, и оставив, таким образом, без средств защиты.



Мужчина также сказал, что офицера полиции это не удовлетворило. Ему было сказано, что следует припарковать машину на обочине дороги, и автомобиль будет конфискован. Люди, проезжавшие мимо, были поражены, увидев, как полицейский разбивает окна машины каской, в которую был одет.



“Я не мог в это поверить. На наших глазах прибыл сотрудник полиции Самарии и разбил два окна в автомобиле. Тот, кто должен защищать нас и вести кампанию против арабского терроризма, решил начать кампанию против жителей, которых он якобы защищает. Армия обороны Израиля сошла с ума и потеряла моральный ориентир”, - рассказал свидетель случившегося.



