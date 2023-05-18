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Житель Реховота обвинен в зверском убийстве собственной жены
18.05.2023 12:29 Алина Груднева

Житель Реховота обвинен в зверском убийстве собственной жены

Прокуратура представила в суд обвинительный акт против 87-летнего жителя Реховота за убийство жены молотком и отверткой.

По версии следствия, обвиняемый был со своей супругой в их гостиной.

Он несколько раз ударил женщину по голове и верхней части туловища молотком, после чего нанес ей несколько ударов отверткой. В результате, у жертвы была повреждена центральная нервная система, что привело к ее смерти.

Сторона обвинения приписала мужчине умышленное убийство. Теперь он предстанет перед судом.
 

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