



Житель Реховота обвинен в зверском убийстве собственной жены

Прокуратура представила в суд обвинительный акт против 87-летнего жителя Реховота за убийство жены молотком и отверткой.



По версии следствия, обвиняемый был со своей супругой в их гостиной.



Он несколько раз ударил женщину по голове и верхней части туловища молотком, после чего нанес ей несколько ударов отверткой. В результате, у жертвы была повреждена центральная нервная система, что привело к ее смерти.



Сторона обвинения приписала мужчине умышленное убийство. Теперь он предстанет перед судом.

