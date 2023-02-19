



Житель Рамлы напал на 67-летнего инвалида за замечание

Прокуратура предъявила обвинение 19-летнему жителю Рамлы в нападении на 67-летнего инвалида из-за возникшей между ними ссоры.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно тексту обвинительного заключения, потерпевший несколько раз предупредил подозреваемого в том, что тот ехал на мотоцикле с чрезмерно высокой скоростью и подвергал опасности других участников движения.



Обвиняемый в ответ пригрозил инвалиду, произнеся следующие слова: "На этот раз я тебя прикончу, вонжу тебе нож в сердце". После этого он ударил потерпевшего кулаком в голову.



Мужчина потерял сознание и упал на землю. Позже его госпитализировали с проломанным черепом. Окружной суд Петах-Тиквы отпустил обвиняемого под домашний арест. Расследование продолжается.

