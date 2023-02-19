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Житель Рамлы напал на 67-летнего инвалида за замечание
19.02.2023 21:47 Алина Груднева

Житель Рамлы напал на 67-летнего инвалида за замечание

Прокуратура предъявила обвинение 19-летнему жителю Рамлы в нападении на 67-летнего инвалида из-за возникшей между ними ссоры.

Об этом сообщает Ynet.

Согласно тексту обвинительного заключения, потерпевший несколько раз предупредил подозреваемого в том, что тот ехал на мотоцикле с чрезмерно высокой  скоростью и подвергал опасности других участников движения.

Обвиняемый в ответ пригрозил инвалиду, произнеся следующие слова: "На этот раз я тебя прикончу, вонжу тебе нож в сердце". После этого он ударил потерпевшего кулаком в голову.

Мужчина потерял сознание и упал на землю. Позже его госпитализировали с проломанным черепом. Окружной суд Петах-Тиквы отпустил обвиняемого под домашний арест. Расследование продолжается.
 

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