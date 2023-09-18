



Житель Рамлы арестован за поджог предприятия

В понедельник, 18 сентября, полиция арестовала 40-летнего жителя Рамлы по подозрению в поджоге предприятия.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В ходе проверки было установлено, что возгорание стало следствием поджога.



По окончании допроса подозреваемый был отправлен под стражу. Позже он предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока его ареста. Расследование продолжается.

