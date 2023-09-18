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Житель Рамлы арестован за поджог предприятия
18.09.2023 13:46 Алина Груднева

Житель Рамлы арестован за поджог предприятия

В понедельник, 18 сентября, полиция арестовала 40-летнего жителя Рамлы по подозрению в поджоге предприятия.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В ходе проверки было установлено, что возгорание стало следствием поджога.

По окончании допроса подозреваемый был отправлен под стражу. Позже он предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока его ареста. Расследование продолжается.
 

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