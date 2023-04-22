



Житель Нетании застрелен полицией после предполагаемого нападения на свою мать

По сообщению Walla News, житель Нетании был застрелен полицией в пятницу вечером после того, как он якобы напал на свою мать и попытался ударить ножом полицейских и медработников.

Полиция и парамедики прибыли на место происшествия после того, как поступило сообщение о предполагаемом инциденте с домашним насилием, во время которого подозреваемый напал на свою мать и забаррикадировался в квартире, разбивая окна таким образом, что подвергал опасности прохожих на улице.



Когда офицеры прибыли на место, подозреваемый выбежал из квартиры навстречу им с ножом в руках. Полицейские попытались остановить подозреваемого электрошокером, а когда это не сработало, открыли по нему огонь.



Медицинские работники констатировали его смерть на месте происшествия.

