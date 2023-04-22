Житель Нетании застрелен полицией после предполагаемого нападения на свою мать
По сообщению Walla News, житель Нетании был застрелен полицией в пятницу вечером после того, как он якобы напал на свою мать и попытался ударить ножом полицейских и медработников.
Полиция и парамедики прибыли на место происшествия после того, как поступило сообщение о предполагаемом инциденте с домашним насилием, во время которого подозреваемый напал на свою мать и забаррикадировался в квартире, разбивая окна таким образом, что подвергал опасности прохожих на улице.
Когда офицеры прибыли на место, подозреваемый выбежал из квартиры навстречу им с ножом в руках. Полицейские попытались остановить подозреваемого электрошокером, а когда это не сработало, открыли по нему огонь.
Медицинские работники констатировали его смерть на месте происшествия.