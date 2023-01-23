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Житель Нетании выдавал себя за генерального секретаря Елисейского дворца
23.01.2023 10:33 Ольга Белозерова

Житель Нетании выдавал себя за генерального секретаря Елисейского дворца

Житель Нетании был арестован сотрудниками Лахав-433 по подозрению в том, что он пытался обмануть послов иностранных государств и 
представителя Европейского союза, выдавая себя за генерального секретаря Елисейского дворца.

Об этом сообщает портал Mako.

Расследование началось около двух месяцев назад по запросу французских властей. 

Французская полиция связалась с властями Израиля и сообщила, что получила информацию о том, что подозреваемый из Израиля выдавал себя за генерального секретаря Елисейского дворца. Согласно предварительной информации, подозреваемый связывался по телефону с послами и представителем ЕС, и пытался их обмануть. Как утверждается, для совершения мошенничества он использовал специальное программное обеспечение.

Сегодня утром полиции удалось найти подозреваемого - им оказался 40-летний житель Нетании. При обыске в его доме были обнаружены печати княжеств Европы, которые якобы предназначались для осуществления намерений подозреваемого.

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