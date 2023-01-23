



Житель Нетании выдавал себя за генерального секретаря Елисейского дворца

Житель Нетании был арестован сотрудниками Лахав-433 по подозрению в том, что он пытался обмануть послов иностранных государств и

представителя Европейского союза, выдавая себя за генерального секретаря Елисейского дворца.



Об этом сообщает портал Mako.



Расследование началось около двух месяцев назад по запросу французских властей.



Французская полиция связалась с властями Израиля и сообщила, что получила информацию о том, что подозреваемый из Израиля выдавал себя за генерального секретаря Елисейского дворца. Согласно предварительной информации, подозреваемый связывался по телефону с послами и представителем ЕС, и пытался их обмануть. Как утверждается, для совершения мошенничества он использовал специальное программное обеспечение.



Сегодня утром полиции удалось найти подозреваемого - им оказался 40-летний житель Нетании. При обыске в его доме были обнаружены печати княжеств Европы, которые якобы предназначались для осуществления намерений подозреваемого.