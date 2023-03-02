



Житель Лода зарезал соседку из-за шума

Прокуратура обвинила жителя Лода в убийстве его соседки Лидар Суизы.



Согласно обвинительному заключению, 42-летний Яаков Хаймович убил женщину, потому что из ее квартиры издавалось много шума.



Прокурор попросил оставить Хаймовича под стражей до окончания разбирательства, подчеркнув, что мужчина спланировал убийство и осуществил его особо жестоким образом.



Уточняется, что за последние два года обвиняемый много раз жаловался на шум и даже несколько раз отключал соседке и ее мужу электричество или стучал в их дверь.



За несколько дней до убийства, женщина вызывала полицию, поскольку сосед пытался проникнуть к ней в квартиру, жалуясь не "жужащие звуки". По словам прокуроров, именно в этот момент Хаймович решил убить Суизу.



В день убийства он слышал, как соседка вышла из своей квартиры и направилась к лифту. Он схватил нож, выбежал за ней и нанес удар в грудь, после чего толкнул ее к лестничной клетке.



Женщина упала на живот, после чего обвиняемый еще четырежды ударил ее ножом в спину. Подумав, что жертва уже мертва, он вернулся в свою квартиру, вымыл руки и вышел из здания.



Соседи пытались оказать пострадавшей первую помощь, но прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать ее смерть. Убийцу-соседа задержали. По словам его адвоката, Хаймович прошел первоначальную экспертизу, которая подтверждает, что он страдает от психического расстройства.

