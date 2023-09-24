



Житель Лода арестован за стрельбу из автомата Калашникова



Силы безопасности арестовали жителя Лода по подозрению в причастности к перестрелке.



Специальная оперативная группа Центрального округа по пресечению насильственных преступлений в арабском секторе в ходе активной и целенаправленной деятельности арестовала в Лоде местного жителя.



Арестованный подозревается в причастности к инциденту со стрельбой, когда в ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили спрятанный в кустах автомат Калашникова.









