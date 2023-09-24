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Житель Лода арестован за стрельбу из автомата Калашникова
24.09.2023 09:41 Аркадий Бочаровский

Житель Лода арестован за стрельбу из автомата Калашникова


Силы безопасности арестовали жителя Лода по подозрению в причастности к перестрелке.

Специальная оперативная группа Центрального округа по пресечению насильственных преступлений в арабском секторе в ходе активной и целенаправленной деятельности арестовала в Лоде местного жителя.

Арестованный подозревается в причастности к инциденту со стрельбой, когда в ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили спрятанный в кустах автомат Калашникова.




 

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