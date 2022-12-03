



Житель Лода арестован за похищение двух подростков

50-летний житель Лода был арестован полицией в субботу за похищение двух 14-летних мальчиков.



Об этом заявили в израильской полиции.



Согласно информации правоохранителей, похищенных подростков три дня держали в здании в Лоде без еды и воды. Им удалось связаться с полицией с телефона подозреваемого, когда он пришел проверить их состояние.



Мальчиков доставили в полицейский участок, чтобы они рассказали о случившемся. Подозреваемый задержан, ведется следствие по делу о похищении.