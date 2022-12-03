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Житель Лода арестован за похищение двух подростков
03.12.2022 18:59 Ольга Белозерова

Житель Лода арестован за похищение двух подростков

50-летний житель Лода был арестован полицией в субботу за похищение двух 14-летних мальчиков.

Об этом заявили в израильской полиции.

Согласно информации правоохранителей, похищенных подростков три дня держали в здании в Лоде без еды и воды. Им удалось связаться с полицией с телефона подозреваемого, когда он пришел проверить их состояние.

Мальчиков доставили в полицейский участок, чтобы они рассказали о случившемся. Подозреваемый задержан, ведется следствие по делу о похищении.

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