



Житель кибуца бросился с ножом на полицейских, те открыли огонь

Рано утром сотрудники полиции прибыли в кибуц Мааборот в Эмек Хефер, чтобы задержать для допроса 32-летнего жителя, который якобы угрожал причинить вред другому человеку и его семье.



Когда они прибыли к дому подозреваемого, он сначала отказался открыть дверь, а затем вышел из дома с ножом и попытался ударить полицейских, которые, почувствовав угрозу его жизни, выстрелили ему под ноги. Подозреваемый получил серьезные ранения и был доставлен в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.

