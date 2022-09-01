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Житель Кфар-Касем задержан по подозрению в стрельбе и хранении оружия
01.09.2022 08:31 Алина Груднева

Житель Кфар-Касем задержан по подозрению в стрельбе и хранении оружия

Полиция задержала жителя Кфар-Касем по подозрению в стрельбе в городе и незаконном хранении оружия.

 
Им оказался 32-летний мужчина.
 
В доме подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого произошли столкновения местных жителей с полицией. 
 
Подозреваемый спрятался в шкафу. Его задержали, оружие было изъято. Найдены, в том числе, светошумовые гранаты и десятки различных патронов, а также 17 мобильных телефонов. 
 
Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до понедельника.

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