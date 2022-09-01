



Житель Кфар-Касем задержан по подозрению в стрельбе и хранении оружия

Полиция задержала жителя Кфар-Касем по подозрению в стрельбе в городе и незаконном хранении оружия.

Им оказался 32-летний мужчина.

В доме подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого произошли столкновения местных жителей с полицией.

Подозреваемый спрятался в шкафу. Его задержали, оружие было изъято. Найдены, в том числе, светошумовые гранаты и десятки различных патронов, а также 17 мобильных телефонов.

Срок содержания подозреваемого под стражей продлен до понедельника.