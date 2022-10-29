



Житель Кфар-Йерки в Галилее погиб при пожаре в своем доме

Житель Кфар-Йерки в Галилее погиб в результате пожара в своем доме в ночь с пятницы на субботу. Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента, произошедшего в друзском поселке.



В 00:49 в колл-центр МВД поступило сообщение о пожаре в частном доме в населенном пункте на западе Галилеи. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения взяли под контроль возгорание. Медики сообщили о вытащенном из дома мужчине без признаков жизни и констатировали его смерть на месте. Погибший был опознан как 54-летний Дайан Мола.