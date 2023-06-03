



Житель Иерусалима приговорен к 11 годам заключения за сексуальные преступления

Во вторник окружной суд Иерусалима приговорил 58-летнего Ицхака Шарифи к 11 годам тюремного заключения , испытательному сроку и компенсации жертвам его преступлений. Он был осужден за несколько тяжких преступлений против 30 женщин, среди прочего, за подстрекательство их к занятию проституцией и вступление с ним в сексуальные отношения , обманывая их и используя их экономические трудности.



Окружная прокуратура Иерусалима (по уголовным делам) через адвоката Михала Азулаи потребовала, чтобы ответчик был приговорен к 18 годам тюремного заключения, испытательному сроку и выплате компенсации заявителям, а также денежного штрафа.



В доводах обвинительного приговора обвинение подчеркивало тяжкий вред, причиненный подсудимым десяткам женщин, и большой ущерб, причиненный им

Обвинение во время слушаний по вынесению приговора заявило: “Обвинительные акты, в которых обвиняемый признался, включают 30 обвинений, и за каждым обвинением стоит история женщины, матери, которая представляет собой целый мир... Из обвинительных заключений следует, что занятием обвиняемого и его миссией в этой жизни было находить женщин, попавших в беду, обманывать их самым уродливым способом, который только приходит на ум, и причинять им сильную боль. Обвиняемый, как ненасытный хорошо смазанный механизм, который в течение десяти лет, не останавливаясь, интенсивно работал над удовлетворением своих сексуальных желаний и влечений."



В течение десятилетия, начиная с 2012 года, Шарифи использовала ложные имена, чтобы связаться с 30 женщинами, большинство из которых были матерями-одиночками, находящимися в тяжелом экономическом положении. Он обманным путем искал их интимные фотографии, встречался с ними и имел с ними отношения, представляя различные искаженные сведения о себе и давая им ложные обещания.



Шарифи воспользовался тяжелым материальным положением женщин, предлагая им встречаться с состоятельными мужчинами. Выдавая себя за состоятельного мужчину с помощью придуманного им персонажа, он предлагал им встретиться для нескольких сексуальных контактов в обмен на крупную денежную выплату.



