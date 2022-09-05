



Житель Иерусалима подозревается в сексуальных домогательствах к девочкам

Полиция Израиля сообщила, что арестовала жителя Иерусалима по подозрению в сексуальном насилии в отношении четырех девочек. Инциденты произошли несколько лет назад.



Мужчина, которому за тридцать, был арестован 21 августа и содержался под стражей с тех пор, как полиция допросила его и собрала доказательства. Полиция опознала его как жителя района Гиват-Шауль.



Одна девушка рассказала, что подозреваемый напал на нее пять лет назад, когда ей было 13 лет, вместе с другой девочкой, которой в то время было 8 лет.



Другая девушка рассказала, что когда ей было 13 лет, подозреваемый привел ее к себе домой и там заставил вступить в половую связь с другим юношей, тоже несовершеннолетним.



Во время допроса подозреваемый также признался в сексуальных домогательствах к своей сестре 14 лет назад, когда она была ребенком.



Вчера суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей. Как ожидается, прокуратура предъявит ему обвинения в ближайшие дни.