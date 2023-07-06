



Житель Иерусалима обвиняется в домогательствах к несовершеннолетним сестрам

Днем, 6 июля, полиция выдвинула в прокуратуру обвинения относительно 16-летнего жителя Иерусалима по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении собственных несовершеннолетних сестер.



По версии следствия, парень домогался до девочек в возрасте 5 и 10 лет в их доме.



Согласно тексту обвинительного заключения, мальчик совершал подобные действия несколько раз и на протяжении длительного периода времени.



В ближайшие дни подозреваемый предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.



