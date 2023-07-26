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Житель Иерусалима арестован по подозрению в продаже опасных наркотиков
26.07.2023 16:05 Алина Груднева

Житель Иерусалима арестован по подозрению в продаже опасных наркотиков

Полиция арестовала 20-летнего жителя Иерусалима по подозрению в причастности к торговле опасными наркотиками по всему городу.

В ходе обыска в доме подозреваемого были выявлены в большом количестве и изъяты: конопля, гашиш, грибы, героин и кристаллы, предположительно являющиеся наркотиками.

Кроме того, была обнаружена крупная денежная сумма наличными.

Подозреваемого доставили на допрос. Срок его содержания под стражей продлен до 30 июля.

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