



Житель Иерусалима арестован по подозрению в продаже опасных наркотиков

Полиция арестовала 20-летнего жителя Иерусалима по подозрению в причастности к торговле опасными наркотиками по всему городу.



В ходе обыска в доме подозреваемого были выявлены в большом количестве и изъяты: конопля, гашиш, грибы, героин и кристаллы, предположительно являющиеся наркотиками.



Кроме того, была обнаружена крупная денежная сумма наличными.



Подозреваемого доставили на допрос. Срок его содержания под стражей продлен до 30 июля.