



Житель Холона пытался зарезать друга, проиграв ему в карты

В пятницу, 5 мая, мужчине предъявили обвинение в нападении на своего друга после того, как подозреваемый проиграл потерпевшему тысячи шекелей в карты.



Об этом сообщает окружной прокурор Тель-Авива.



Обвиняемый Амир Абуш проиграл другу 5000 шекелей. Это произошло в доме жертвы в Холоне в апреле. По версии следствия, он покинул дом, вернувшись с большим количеством денег, чтобы отыграться. Когда он проиграл и эту сумму, он несколько раз ударил своего друга ножом и украл у него 20 тысяч шекелей.



Истекающий кровью пострадавший сумел выйти на улицу. Его доставили в больницу. Врачи восстановили ему пробитое легкое, сделали несколько переливаний крови.



Скрываясь от полиции, обвиняемый отправил сообщения брату жертвы, предупреждая его не давать показаний и не сотрудничать со следствием. В итоге, подозреваемый был найден в его в доме у тещи в Холоне. Он прятался от полиции под кроватью.

