



Житель Холона арестован за сексуальные преступления в Интернете

Полиция сообщила, что арестовала 20-летнего мужчину из Холона, пригорода Тель-Авива, по подозрению в серьезных сексуальных преступлениях, совершенных онлайн против 16-летней девушки из Финляндии.



По данным полиции, расследование началось после того, как полиция Хельсинки подала запрос об экстрадиции.



В ходе расследования возникли подозрения, что мужчина совершил множество сексуальных преступлений, в том числе непристойные действия, изнасилование и нарушение частной жизни.



Арест подозреваемого продлен до воскресенья. Прокуратура подала ходатайство об экстрадиции и ходатайство о содержании подозреваемого под стражей до принятия решения о его экстрадиции.

