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Житель Холона арестован за сексуальные преступления в Интернете
17.01.2023 20:12 Евгения Маркова

Житель Холона арестован за сексуальные преступления в Интернете

Полиция сообщила, что арестовала 20-летнего мужчину из Холона, пригорода Тель-Авива, по подозрению в серьезных сексуальных преступлениях, совершенных онлайн против 16-летней девушки из Финляндии.

По данным полиции, расследование началось после того, как полиция Хельсинки подала запрос об экстрадиции.

В ходе расследования возникли подозрения, что мужчина совершил множество сексуальных преступлений, в том числе непристойные действия, изнасилование и нарушение частной жизни.

Арест подозреваемого продлен до воскресенья. Прокуратура подала ходатайство об экстрадиции и ходатайство о содержании подозреваемого под стражей до принятия решения о его экстрадиции.
 

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