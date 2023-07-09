



Житель Холона арестован после угроз свидетельнице суда над Нетаниягу

После того как свидетельница судебного процесса по делу о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаньяху Хадас Кляйн подала в полицию жалобу на угрозы в ее адрес в пятницу вечером, 7 июля, правоохранительные органы объявили в воскресенье утром, 9 июля, что мужчина из Холона был арестован.



Он задержан по подозрению в онлайн-угрозах, преследовании и подстрекательстве к насилию в отношении свидетеля обвинения.



В воскресенье подозреваемый должен предстать перед мировым судом Ришон-ле-Циона.



“Она украла деньги, чтобы положить себе в карман, а потом попыталась обвинить в этом премьер-министра, это будет стоить ей и ее семье крови, у них не будет иммунитета, мы выследим каждого члена ее семьи, но на нее мы будем охотиться в первую очередь”, — говорится в сообщении в Facebook, сообщает газета "Маарив".



Кляйн, личный помощник бизнесмена Арнона Милчена и ключевой свидетель по "делу 1000", получила множество угроз и подала несколько жалоб в полицию с тех пор, как начала давать показания о том, получал ли Нетаниягу дорогие подарки от своего босса в обмен на личные и деловые услуги.



