



Житель Холона 30 лет получал пособие по старости за уехавшую мать



Р., житель Холона, перевезший свою мать в Израиль из Ирана около 30 лет назад, теперь должен вернуть государству 650 000 шекелей, после того как он получил пособие по старости для своей матери вопреки закону - в реальности она находилась в США.



Когда они репатриировались в Израиль, мать Р. была пенсионного возраста и поэтому получала ежемесячное пособие от Битуах Леуми. Кроме того, она получила статус нового репатрианта со всеми вытекающими отсюда условиями и льготами. Однако всего через несколько недель мать переехала в США, а Р. не удосужился сообщить об этом в Битуах Леуми и властям страны, и поэтому на протяжении многих лет продолжал получать пособия матери, пока она находилась за границей.



Мать умерла несколько лет назад, и сын также не сообщил об этом властям Израиля. Мать продолжала получать пособия, а деньги перечислялись на банковский счет сына.



Несколько месяцев назад в Битуах Леуми поступила информация о том, что мать скончалась и что в течение многих лет она жила в США. Национальное страхование подало жалобу в полицию, и было возбуждено уголовное расследование против Р. Он был допрошен с пристрастием и заявил, что не имеет никакого отношения к мошенничеству и что это не его проблема, что государство не знает, что мать скончалась и живет в США.



"Я не должен вводить вас в курс дела. Это ваша проблема, что вы не следили за этим все эти годы", - утверждал сын в свою защиту.



Прокуратура намерена представить в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Р. за мошенничество при отягчающих обстоятельствах. Защитник Р., адвокат Хаим Шархайбанд, отверг подозрения в адрес своего клиента. В то же время он пытается договориться с прокуратурой о возврате части средств, дабы клиент не угодил в тюрьму.