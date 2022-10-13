



Житель Хеврона жестоко изнасиловал девушку в Бат-Яме - и сказал "я тебя люблю"

Предъявлено обвинение палестинцу, изнасиловавшему молодую женщину на пляже в Бат-Яме



Против 21-летнего палестинца из Хеврона Ади Тамиза было выдвинуто обвинение в изнасиловании молодой женщины на пляже.



Согласно обвинительному заключению, Тамиза прибыл с другим человеком на пляж в Бат-Яме около 23:30, где потерпевшая сидела одна. Тамиза попытался завязать с ней разговор, но когда она отказала ему, он попросил сопровождавшего его друга сходить в киоск и купить им напиток "Excel". Девушка сказала ему, что ей это неинтересно и что она должна идти домой.



Когда они остались вдвоем, жертва встала но Тамиза встал вслед за ней, подошел к ней и схватил ее за руку, а она попыталась оттолкнуть его. Тамиза схватил ее за другую руку, насильно потянул ее в сторону города Яффо и сказал ей "поехали со мной покатаемся".



Заявительница пыталась сопротивляться и дала понять Тамизе, что не желает ехать с ним. Когда она отказалась, Тамиза взял ее на руки и понес с пляжа на близлежащий холм. Позже, несмотря на ее сопротивление, он насильно раздел молодую женщину. Она сопротивлялась и пыталась освободиться от его хватки, но безуспешно. В какой-то момент заявительница попыталась позвать на помощь, но Тамиза поспешил отобрать у нее телефон. После борьбы Тамизе удалось совершить жестокий акт содомии.



Как говорится в обвинительном заключении, по окончании акта Тамиза она попросила вернуть ей мобильный телефон - но обвиняемый поставил ей условие: он вернет ей телефон в обмен на то, что только что жестоко изнасилованная девушка сообщит ему свой номер телефона. Тамиза пригрозил заявительнице, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем, и даже сказал ей по-арабски, что "любит ее", и покинул пляж.



"Действия, приписываемые ответчику в обвинительном заключении, свидетельствуют о человеке, представляющем большую опасность для женщин в Израиле. Он использовал вид на жительство, выданный ему для работы, для совершения жестокого акта содомии, в темное время суток, в отношении заявительницы, единственным "преступлением" которой было то, что она сидела ночью на пляже", - сказала прокурор Кари Кеса. "Действия, подобные действиям ответчика, наносят серьезный ущерб чувству безопасности женщины и указывают на опасность, которая не может быть смягчена альтернативой аресту", - добавила она.