



Житель Хайфы подал против мэрии полумиллионный иск из-за нападения кабана

Еще один пострадавший от диких кабанов подал иск против мэрии Хайфы. Житель города подал иск на сумму 517 тысяч шекелей в порядке компенсации за материальные и физические потери в результате нападения дикого кабана.



Это произошло в октябре 2021 года. Мужчина вышел погулять с собакой и на свою беду натолкнулся на большого дикого кабана, который повалил мужчину на тротуар. В результате человек получил переломы ноги и руки.



По словам пострадавшего, это сломало ему всю жизнь – теперь человек не вылезает из больниц и стал инвалидом. Как сообщает местная газета “Кольбо”, он перенес тяжелые операции на пострадавшей коленной чашечке ноги. Уже 14 месяцев он не может работать, и страдает от постоянных болей. В “Битуах Леуми” его признали инвалидом на 38 процентов.



В иске, поданном в мировой суд Хайфы, сказано, что за это время истец потерял из-за неработоспособности 300 тысяч шекелей и вместе с другими расходами он требует от мэрии выплатить ему более 500 тысяч.



Ранее несколько горожан подавали подобные иски против мэрии, которая не принимает действенных мер против захвата города дикими кабанами. Там речь шла как о нападениях, так и о ДТП, произошедшими из-за столкновения с кабанами на дороге.