



Житель Хадеры арестован по подозрению в нападении на бывшую сожительницу

49-летний житель Хадеры был арестован по подозрению в нападении на свою бывшую 42-летнюю партнершу в Хадере, в результате чего она получила серьезные ранения.



Медицинские работники, которые были вызваны на место происшествия, эвакуировали ее для оказания медицинской помощи в больницу Тель-ха-Шомер.



В попытке скрыться с места преступления подозреваемый совершил ДТП и был задержан на месте аварии. После оказания ему медицинской помощи, мужчину арестовали и доставили в полицейский участок Хадеры для допроса.



В течение дня его доставят в мировой суд в Хадере для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей, расследование инцидента продолжается.