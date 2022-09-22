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Житель Хадеры арестован по подозрению в нападении на бывшую сожительницу
22.09.2022 09:28 Евгения Маркова

Житель Хадеры арестован по подозрению в нападении на бывшую сожительницу

49-летний житель Хадеры был арестован по подозрению в нападении на свою бывшую 42-летнюю партнершу в Хадере, в результате чего она получила серьезные ранения.

Медицинские работники, которые были вызваны на место происшествия, эвакуировали ее для оказания медицинской помощи в больницу Тель-ха-Шомер.

В попытке скрыться с места преступления подозреваемый совершил ДТП и был задержан на месте аварии. После оказания ему медицинской помощи, мужчину арестовали и доставили в полицейский участок Хадеры для допроса. 

В течение дня его доставят в мировой суд в Хадере для слушания дела о продлении срока его содержания под стражей, расследование инцидента продолжается.

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