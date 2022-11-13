



Житель Ха Шарон хотел убить сестру, чтобы заняться сексом с телом





В Ха Шарон расследуется шокирующий случай: полиция арестовала 20-летнего жителя Шарона по подозрению в попытке убийства своей 18-летней сестры, чтобы заняться сексом с ее телом. Сегодня ему будет предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Лода.



Полиция начала расследование после получения сообщения о жительнице Ха Шарон, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести в медицинский центр "Меир" в Кфар-Сабе после того, как ее брат напал на нее с ножом, ударив ее по голове.



В ходе расследования в отношении подозреваемого выяснилось, что он был "поклонником фильмов о некрофилии" и хотел убить свою сестру и заняться сексом с ее трупом. Срок содержания подозреваемого под стражей периодически продлевался, и сегодня в суде Лода будет предъявлено обвинительное заключение по приписываемым ему обвинениям.



