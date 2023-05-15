



Житель Гиватаима арестован за утечку финальной части сериала “Дом дракона”

Полиция Центрального округа провела тайное расследование после получения жалобы от HBO о подозрении во взломе серверов спутниковой компании при копировании и распространении на пиратских сайтах последнего и конфиденциального эпизода флагманского сериала “Дом Дракона”, который является приквелом “Игры престолов” .



Эпизод был распространен в сети за два дня до мировой премьеры.



Полицейские использовали передовые технологические меры, а также собрали и изучили находки в социальных сетях, в том числе проанализировали имя файла и анонимного пользователя, среди которых было имя “Птица”, которое позже оказалось именем кота подозреваемого.



В понедельник расследование продвинулось вперед: подозреваемый, житель Гиватаима, был задержан и доставлен в отдел для следствия. Обыск в его доме привел к конфискации цифровых устройств хранения данных, компьютеров и многого другого, что может иметь отношение к расследованию.



По окончании расследования подозреваемый был освобожден на ограничительных условиях, а все выводы будут в конце направлены на рассмотрение и решение прокуратуры.