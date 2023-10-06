



Житель Галилеи арестован по подозрению в отравлении десятков диких живо

Полиция арестовала 60-летнего жителя Западной Галилеи по подозрению в отравлении диких животных. Задержанный разбрасывал отравленные мясные отходы и подливал яд в емкости для питья.



Подозреваемый был пойман после того, как поступило заявление об отравлении собаки, принадлежавшей членам семьи из поселка Ашарат.



А в ходе рейда, проведенного полицией совместно с инспекторами Управления природы и парков, возле принадлежащей ему плантации авокадо были обнаружены десятки туш диких животных, которые, как подозреваются, были умышленно отравлены.



После расследования обвиняемый был освобожден под строгие условия, и полиция намерена предъявить ему серьезное обвинение в жестоком обращении с животными и их убийстве.