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Житель Галилеи арестован по подозрению в отравлении десятков диких живо
06.10.2023 08:40 Катя Шульц

Житель Галилеи арестован по подозрению в отравлении десятков диких живо

Полиция арестовала 60-летнего жителя Западной Галилеи по подозрению в отравлении диких животных. Задержанный разбрасывал отравленные мясные отходы и подливал яд в емкости для питья.

Подозреваемый был пойман после того, как поступило заявление об отравлении собаки, принадлежавшей членам семьи из поселка Ашарат.

А в ходе рейда, проведенного полицией совместно с инспекторами Управления природы и парков, возле принадлежащей ему плантации авокадо были обнаружены десятки туш диких животных, которые, как подозреваются, были умышленно отравлены.

После расследования обвиняемый был освобожден под строгие условия, и полиция намерена предъявить ему серьезное обвинение в жестоком обращении с животными и их убийстве.

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