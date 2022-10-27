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Житель Джадейды арестован по подозрению в попытке проникнуть в магистратский суд
27.10.2022 17:30 Евгения Маркова

Житель Джадейды арестован по подозрению в попытке проникнуть в магистратский суд

20-летний мужчина, житель Джадейды в Западной Галилее, был арестован по подозрению в попытке проникнуть в магистратский суд Хайфы с ножом. Холодное оружие было изъято у подозреваемого на месте проишествия.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции Хайфы для допроса, однако отказался отвечать на вопросы следователей.

Завтра полиция потребует продлить срок его содержания под стражей в магистратском суде Хайфы для дальнейшего расследования инцидента.
 

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