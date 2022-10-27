Житель Джадейды арестован по подозрению в попытке проникнуть в магистратский суд
20-летний мужчина, житель Джадейды в Западной Галилее, был арестован по подозрению в попытке проникнуть в магистратский суд Хайфы с ножом. Холодное оружие было изъято у подозреваемого на месте проишествия.
Подозреваемый был доставлен в отделение полиции Хайфы для допроса, однако отказался отвечать на вопросы следователей.
Завтра полиция потребует продлить срок его содержания под стражей в магистратском суде Хайфы для дальнейшего расследования инцидента.