



Житель Димоны зарезал соседа у синагоги

В окружной суд Беэр-Шевы передали обвинительное заключение против 45-летнего жителя Димоны Шарона Санкера.



Мужчина обвиняется в убийстве, которое он совершил возле синагоги в Димоне 24 сентября 2022 года.



Жертвой стал 59-летний Элиягу Хазан.



Согласно версии следствия, Хазан вышел из синагоги во время молитвы и обратился к Санкеру с просьбой не шуметь и не мешать молящимся.



Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент подсудимый выхватил острый предмет и нанес удар в живот Хазану.



Пострадавшего доставили в больницу "Сорока", где он вскоре умер от полученного ранения.