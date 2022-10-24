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Житель Димоны зарезал соседа у синагоги
24.10.2022 16:09 Александр Юзовский

Житель Димоны зарезал соседа у синагоги

В окружной суд Беэр-Шевы передали обвинительное заключение против 45-летнего жителя Димоны Шарона Санкера.

Мужчина обвиняется в убийстве, которое он совершил возле синагоги в Димоне 24 сентября 2022 года.

Жертвой стал 59-летний Элиягу Хазан.  

Согласно версии следствия, Хазан вышел из синагоги во время молитвы и обратился к Санкеру с просьбой не шуметь и не мешать молящимся.

Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В какой-то момент подсудимый выхватил острый предмет и нанес удар в живот Хазану.

Пострадавшего доставили в больницу "Сорока", где он вскоре умер от полученного ранения.

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